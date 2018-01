Duivels oefenen tegen Saoedi-Arabië

De Rode Duivels zullen op 27 maart een oefeninterland spelen tegen Saoedi-Arabië. Dat heeft de KBVB laten weten. De wedstrijd tegen de Saoedi’s wordt de eerste vriendschappelijke wedstrijd in aanloop naar het WK in Rusland.

Het hing al een tijdje in de lucht, maar nu laat de voetbalbond dus officieel weten dat de Rode Duivels een oefeninterland spelen tegen WK-ganger Saoedi-Arabië. België staat vijfde op de FIFA-ranking, de Saoedi’s staan pas 65e. Op 14 juni speelt het wel de openingswedstrijd van het WK tegen gastland Rusland.

OFFICIAL | We will face @saudiFF in Brussels !



27/3

20:45

Brussels

Tickets 8/3#BELKSA #WorldCup #RoadtoRussia pic.twitter.com/GWLY0lBOzB