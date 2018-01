Duivels loten Zwitserland & IJsland in Nations League

De Rode Duivels hebben Zwitserland en IJsland geloot in de Nations League, een gloednieuwe Europese landencompetitie. De Duivels spelen in september, oktober en november hun wedstrijden. De Duivels grepen wel naast een groep met Frankrijk en Nederland.

De Nations League moet vanaf september de vriendschappelijke interlands gaan vervangen. In dit nieuwe competitieformat spelen de beste Europese landen - waaronder de Rode Duivels - tegen elkaar in divisie A. Als de Duivels hun groep winnen spelen ze in juni 2019 het finaletornooi van de Nations League. Als ze laatste zouden eindigen degraderen ze naar divisie B en moeten ze tegen landen als Slovenië, Oostenrijk en Rusland spelen.

De Duivels hebben dus wel naast aantrekkelijke tegenstanders gegrepen. Zwitserland is het nummer 8 op de FIFA-ranking, IJsland staat pas 20ste. In een andere groep neemt wereldkampioen Duitsland het bijvoorbeeld op tegen Frankrijk en Nederland.

Dit zijn de andere groepen in de andere divisies: