Duivels blinken uit bij hun clubs

De Rode Duivels toonden zich zondag opnieuw beslissend bij hun clubs. Michy Batshuayi en Dries Mertens maakten elk twee doelpunten voor hun clubs Chelsea en Napoli en ook Kevin De Bruyne kwam tot scoren voor Manchester City.

Batshuayi mocht van Antonio Conte starten in het FA Cup-duel met Newcastle. De Rode Duivel bedankte zijn trainer met twee doelpunten. Eden Hazard lag aan de basis van zijn eerste goal en leverde de assist bij zijn tweede. Chelsea won uiteindelijk met 3-0 en staat in de achtste finales van de FA Cup.

GOOOAL! Batshuayi brengt de Blues op voorsprong. #CHENEW pic.twitter.com/ztJXudOAQZ — Eleven Sports BE (@ElevenBE_nl) 28 januari 2018

Daar is Michy Batshuayi alweer, 2-0! #CHENEW pic.twitter.com/qpGSuqq26c — Eleven Sports BE (@ElevenBE_nl) 28 januari 2018

Twee voor Mertens

Dries Mertens trapte Napoli zondagmiddag naar de leiding in de Serie A. Onze landgenoot maakte de 2-1 tegen Bologna vanop de stip en zette nadien met dit pareltje de 3-1-eindstand op het scorebord.

WAUW! Het 13de doelpunt van Dries Mertens in de #SerieA is een pareltje! #NapoliBologna pic.twitter.com/BSH7T7uvFl — Eleven Sports BE (@ElevenBE_nl) 28 januari 2018

Heerlijke vrije trap De Bruyne

Kevin De Bruyne bracht Manchester City dan weer op voorsprong in het FA Cup-duel met Cardiff City. De Bruyne zette zich na negen minuten achter de bal voor een vrije trap en trapte die onder de muur binnen. Vincent Kompany was er ook opnieuw bij en speelde een hele wedstrijd. City won met 0-2 en staat net zoals Chelsea in de achtste finale van de FA Cup.