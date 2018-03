Dove kat voorspelt uitslagen WK

Tijdens het WK voetbal 2010 in Zuid-Afrika werd de Paul de octopus wereldberoemd. Rusland heeft nu voor een opvolger gezorgd: Achille, de dove kat. Paul verwierf zijn roem omdat hij erin slaagde om alle wedstrijden van Duitsland en de finale tussen Spanje en Nederland juist te voorspellen door de vlag aan te raken met zijn tentakel. Rusland hoopt nu dat Achille hetzelfde zal kunnen doen.

Achille, een witte dove kat, zal de uitslagen voospellen van het WK voetbal dat deze zomer plaatsvindt in Rusland. Tijdens een speciale persconferentie zal Achille een officiële fankaart krijgen. Hierdoor zal hij de geschiedenis ingaan als het eerste dier dat over zo’n kaart beschikt.

De kat woont samen met zeventig andere katten in het Hermitage Museum in Sint-Petersburg. Net omdat hij doof is, zou hij in staat zijn om accurate voorspellingen te maken. “De kat is doof geboren, waardoor hij over een bijzondere intuïtie beschikt”, aldus Mary Khaltunen, woordvoerder van het museum.

Speciale gave

De kat heeft al getoond dat hij over een speciale gave beschikt: tijdens de Confederations Cup wist hij drie van de vier wedstrijden correct te voorspellen. Hierbij toonde hij “dat hij goede keuzes kon maken, over een analysevermogen beschikt en zich op een speciale manier gedraagt”, aldus Khaltunen. Bovendien zorgt het feit dat hij doof is ervoor dat hij niet snel afgeleid wordt.

Verschillende voedingsbollen

In tegenstelling tot Paul, gaat Achille de wedstrijden niet voorspellen door vlaggen aan te raken met zijn pootje. De voorspellingen zullen gebeuren door een keuze te maken tussen verschillende voedingsbollen.