Dit was het Belgisch voetbaljaar 2017

Nu 2017 op z’n einde loopt is het tijd om terug te blikken op het voorbije Belgische voetbaljaar. Anderlecht werd voor de 34e keer kampioen, Zulte Waregem won de beker en er waren straffe Europese prestaties van Gent, Genk en Anderlecht. Maar het is wel Club Brugge dat 2017 afsluit als ongenaakbare leider.

We beginnen ons voetbaloverzicht in februari. Kort na de winterstop wordt de 63e Gouden Schoen uitgereikt. José Izquierdo van Club Brugge gaat met de prijs lopen. De Colombiaan was één van de absolute sterkhouders in het titeljaar van blauw-zwart. Gouden Schoen Izquierdo zal nog een halfjaar voor Club Brugge spelen, in de zomer verhuist hij voor een recordbedrag van 18 miljoen euro naar Brighton. Er is ook een primeur: voor het eerst wordt er ook een Gouden Schoen voor vrouwen uitgereikt. Tessa Wullaert wordt uitgeroepen tot eerste winnares.

Nog in februari is er misschien wel dé stunt van het jaar. AA Gent schakelt in de zestiende finales van de Europa League Tottenham uit in het mythische Wembley-stadion. Gent had de heenwedstrijd met 1-0 gewonnen en op Wembley eindigde de wedstrijd op 2-2. Meer dan 8000 Gent-supporters hadden de oversteek gemaakt en konden zo de kwalificatie uitbundig meevieren.

Toch is AA Gent niet de beste Belgische ploeg in Europa. Die eer was weggelegd voor Anderlecht én Racing Genk. Beide ploegen schopten het tot de kwartfinale van de Europa League. Op weg daarnaartoe zou Genk nog AA Gent uitschakelen, maar uiteindelijk bleek het Spaanse Celta de Vigo te sterk. Anderlecht speelde twee zeer verdienstelijke wedstrijden tegen de latere winnaar van de Europa League, Manchester United. In Brussel werd het 1-1 en op Old Trafford kon United pas na verlengingen de kwalificatie afdwingen.

Midden maart was er ook feest in Waregem. Zulte Waregem wint voor de tweede keer in z’n geschiedenis de Beker van België. In de finale haalde de ploeg van Francky Dury het na strafschoppen van KV Oostende. De wedstrijd zelf eindigde op een spectaculaire 3-3, maar in de strafschoppenreeks toonde Essevee zich de betere.

De Beker is voor Zulte Waregem, maar de titel gaat naar Anderlecht. In play-off 1 bouwt paars-wit al snel een ruime voorsprong uit na zeges tegen eerste achtervolgers Club Brugge en Zulte Waregem. Anderlecht wint uiteindelijk zes van z’n 10 wedstrijden en loopt slechts één keer tegen een nederlaag aan. In de beslissende wedstrijd tegen Charleroi (1-3) scoort de Poolse topschutter Lukasz Teodorczyk twee keer, waardoor Anderlecht z’n 34e landstitel mag vieren.

Club Brugge eindigt als tweede en neemt na het seizoen ook afscheid van trainer Michel Preud’homme. Die was in totaal vier seizoenen trainer bij blauw-zwart en bezorgde hen de Beker in 2015 en de landstitel in 2016. Preud’homme neemt een sabbatjaar en wordt in Brugge opgevolgd door Ivan Leko.

Het nieuwe voetbalseizoen wordt gekenmerkt door de vele trainerswissels. De meest besproken club op dat vlak is landskampioen Anderlecht. Na een slechte seizoenstart stapt kampioenenmaker René Weiler zelf op. Hein Vanhaezebrouck doet hetzelfde bij AA Gent en tekent enkele dagen later een contract bij Anderlecht. Bij Gent neemt Yves Vanderhaeghe het roer over. In totaal zijn er 9 (!) trainerswissels in de eerste seizoenshelft:

Bartolomé Marquez -> Jonas De Roeck(STVV)

Runar Kristinsson -> Peter Maes (Lokeren)

Hein Vanhaezebrouck -> Yves Vanderhaeghe(AA Gent)

Yves Vanderhaeghe -> Adnan Custovic (KV Oostende)

René Weiler -> Hein Vanhaezebrouck (Anderlecht)

Yannick Ferrera -> Aleksandar Jankovic (KV Mechelen)

Jordi Condom -> Claude Makélélé (Eupen)

Yannis Anastasiou -> Glen De Boeck (KV Kortrijk)

Albert Stuivenberg -> Philippe Clement (KRC Genk)

Op sportief vlak steekt Club Brugge er met kop en schouders bovenuit. Onder nieuwe coach Ivan Leko is blauw-zwart ongenaakbaar in de eerste seizoenshelft. Club wint al z’n thuiswedstrijden en gaat met een rapport van 53 op 63 de winterstop in. Het heeft een voorsprong van 11 punten op eerste achtervolger Charleroi en al 13 punten op het nummer drie Anderlecht. Ruud Vormer is de exponent van het goede spel van Club Brugge. De Nederlander scoort zelf zeven keer en is ook goed voor veertien (!) assists. Vormer wordt ook naar voor geschoven als dé topfavoriet voor de Gouden Schoen.

Maar afsluiten doen we in Anderlecht. Daar heeft Marc Coucke voor misschien wel de grootste verrassing van het jaar gezorgd. Coucke koopt de meerderheid van de aandelen in de club over van de familie Vanden Stock en wordt zo de nieuwe eigenaar van Anderlecht. Coucke laat ook weten dat hij KV Oostende zal verkopen. Op 1 maart wordt hij dan de nieuwe voorzitter van Anderlecht.