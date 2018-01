Dit was eerste dag Coutinho bij Barça

Philippe Coutinho is sinds zaterdagavond officieel speler van FC Barcelona. Zondag beleefde de 25-jarige Braziliaan zijn eerste volledige dag in de Catalaanse stad. In de namiddag volgde hij de wedstrijd tegen Levante (3-0) nog vanuit een hotel, ’s avonds maakte hij al een eerste keer kennis met Camp Nou, het legendarische stadion van Barça.

Deze namiddag wordt Coutinho officieel voorgesteld bij Barcelona. Om 12u30 ondertekent hij zijn contract en om 13u45 toont hij zijn kunnen aan de supporters in Camp Nou.

Hier kan u de "Coutinho Day" bij FC Barcelona de hele dag live volgen.