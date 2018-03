Dit staat straks op het spel in eerste klasse

We zijn één speeldag voor het einde van de reguliere competitie en er moeten nog enkele serieuze beslissingen vallen. De strijd om het behoud is razend spannend en voor play-off 1 maken nog vier teams kans op de laatste twee tickets.

Degradatiestrijd

KV Mechelen en Eupen hebben na 29 speeldagen evenveel punten. Ze hebben ook evenveel wedstrijden gewonnen en dus is het doelpuntensaldo op dit moment beslissend. Dat saldo staat op dit moment in het voordeel van Malinwa, al is het verschil slechts één doelpunt.

Mechelen begint zo met iets betere papieren aan de slotspeeldag, maar heeft zijn lot niet helemaal in eigen handen. Stel dat Malinwa thuis wint met 2-0 van Waasland-Beveren, maar Eupen zet thuis Moeskroen opzij met 3-0, dan is het doelsaldo van beide teams weer gelijk.

Wanneer dat het geval is, wordt er gekeken naar het aantal gemaakte doelpunten en daarin heeft Eupen momenteel een ruime voorsprong van zeven doelpunten. Haal uw rekenmachine dus maar al boven voor volgende week.

15. KV Mechelen: 24 punten, 5 gewonnen matchen, doelsaldo -20

16. Eupen: 24 punten, 5 gewonnen matchen, doelsaldo -21

Play-off 1

Mathematisch vallen er nog twee tickets te verdelen voor play-off 1, maar eigenlijk is Racing Genk al zo goed als zeker van de vijfde plaats. De strijd om ticket nummer zes gaat dus tussen Standard, Antwerp en KV Kortrijk.

Standard en Antwerp sprongen dankzij hun zege zaterdag over Kortrijk. De Rouches staan nu zesde met een beter doelsaldo dan The Great Old, maar ook hier is het verschil miniem. Beide teams hebben twee punten meer dan KVK. Op de slotspeeldag trekt Standard naar KV Oostende, Antwerp moet naar Anderlecht en Kortrijk neemt het thuis op tegen Charleroi.

5. KRC Genk: 44 punten, 11 gewonnen matchen, doelsaldo 9

6. Standard: 41 punten, 10 gewonnen matchen, doelsaldo 1

7. Antwerp: 41 punten, 10 gewonnen matchen, doelsaldo -1

8. KV Kortrijk: 39 punten, 11 gewonnen matchen, doelsaldo -1