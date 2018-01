Dit is nieuwe doelman Club Brugge

Club Brugge heeft de Russische doelman Vladimir Gabulov aangetrokken. De 34-jarige international komt over van de Russische eersteklasser Tula.

Gabulov tekent bij blauw-zwart een contract voor anderhalf jaar en is daarmee aan zijn eerste buitenlandse avontuur toe. In eigen land stond hij onder meer tussen de palen bij Dynamo Moskou, CSKA Moskou, Vladikavkaz, Amkar Perm, Kuban Krasnodar en Anzhi Makhachkala, voor hij in 2016 bij Tula terechtkwam.

Hij pakte elf caps voor zijn land en was afgelopen zomer nog reservedoelman in de Russische selectie voor de Confederations Cup. Bij Club moet hij de flaters van doemannen Horvath en Hubert doen vergeten. Hoewel Butelle de afgelopen weken onder de lat stond bij blauw-zwart, mag die nog altijd gratis vertrekken in deze transferperiode.

Een leuk weetje: Voor Club Brugge is het al de 17 doelman die het in de afgelopen 10 jaar in zijn kern opnam.