Dit is de kalender van play-off 1

Standard - Charleroi is de opener van play-off 1. Dat is daarnet bekend gemaakt op de kalendervoorstelling van de play-offs. Competitieleider Club Brugge neemt het op tegen Racing Genk. Anderlecht ontvangt in eigen huis AA Gent. Op speeldag drie staat de topper Anderlecht - Club Brugge op het programma.

Dit is het volledige programma van play-off 1:

Speeldag 1

30/03: Standard - Charleroi

01/04: Anderlecht - AA Gent

02/04: Club Brugge - KRC Genk

Speeldag 2

06/04: Charleroi - Anderlecht

07/04: KRC Genk - Standard

08/04: AA Gent - Club Brugge

Speeldag 3

13/04: Charleroi - KRC Genk

14/04: Standard - AA Gent

15/04: Anderlecht - Club Brugge

Speeldag 4

17/04: AA Gent - KRC Genk

18/04: Standard - Anderlecht

19/04: Club Brugge - Charleroi

Speeldag 5

21/04: KRC Genk - Anderlecht

22/04: Club Brugge - Standard

22/04: Charleroi - AA Gent

Speeldag 6

27/04: KRC Genk - Club Brugge

29/04: Anderlecht - Charleroi

29/04: AA Gent - Standard

Speeldag 7

04/05: AA Gent - Charleroi

06/05: Club Brugge - Anderlecht

06/05: Standard - KRC Genk

Speeldag 8

10/05: Anderlecht - Standard

10/05: Charleroi - Club Brugge

10/05: KRC Genk - AA Gent

Speeldag 9

13/05: AA Gent - Anderlecht

13/05: KRC Genk - Charleroi

13/05: Standard - Club Brugge

Speeldag 10