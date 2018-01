Diego Costa scoort en krijgt rood

Diego Costa is helemaal terug bij Atlético Madrid. De Spaanse aanvaller scoorde de 2-0 in de wedstrijd tegen Getafe en dook bij het vieren van z’n goal het publiek in. Gevolg: z’n tweede gele kaart en dus rood. Z’n eerste gele kaart had Diego Costa enkele minuten eerder gekregen voor een elleboogstoot.

1ste match in @LaLiga

1ste goal

✅ 1ste rode kaart@DiegoCosta is back! pic.twitter.com/QGnyO3twin — Eleven Sports BE (@ElevenBE_nl) 6 januari 2018

Diego Costa is opnieuw voetballer. Na een half jaar in de tribune van Chelsea maakte hij afgelopen week z’n wederoptreden bij z’n ex-club Atlético. Z’n debuut luisterde hij meteen op met een doelpunt in de met 0-4 gewonnen bekerwedstrijd tegen derdeklasser Lleida. Vandaag mocht de 29-jarige spits een eerste keer starten in de competitiewedstrijd tegen Getafe. Eén elleboogstoot en doelpunt later mocht hij al gaan douchen.