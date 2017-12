Deze toppers stopten met voetballen in 2017

In 2017 hielden heel wat topvoetballers het voor bekeken. Onder andere Andrea Pirlo, Francesco Totti en Kaká namen afscheid van het voetbal. Wij zetten enkele toppers op een rijtje die in 2017 hun voetbalschoenen aan de haak hingen.

Francesco Totti

Voor het indrukwekkendste afscheid van 2017 moeten we in Rome zijn. Daar speelde Francesco Totti op 28 mei z’n allerlaatste wedstrijd voor AS Roma. Het Stadio Olimpico zat met meer dan 70 000 supporters helemaal vol om Totti een mooi afscheid te geven. De 40-jarige Totti speelde in z’n volledige carrière van 25 seizoenen alleen maar voor AS Roma. Totti kwam in totaal aan 785 wedstrijden voor de club uit de Italiaanse hoofdstad. Totti werd in 2006 ook wereldkampioen met Italië.

Andrea Pirlo

Een andere Italiaan die in 2017 z’n schoenen aan de haak hing is Andrea Pirlo. De sierlijke middenvelder speelde begin november z’n laatste wedstrijd voor New York City FC. Pirlo stopte op 38-jarige leeftijd en mag met 6 Italiaanse landstitels en 2 keer de Champions League terugblikken op een rijk gevulde carrière. Vooral bij AC Milan en later bij Juventus maakte Pirlo furore met z’n feilloze traptechniek. Net als Totti maakte Pirlo ook deel uit van de Italiaanse ploeg die in 2006 de wereldtitel veroverde.

Kaká

Begin deze maand nam ook de Braziliaan Kaká afscheid van het voetbal bij z’n Amerikaanse ploeg Orlando. Kaká speelde drie seizoenen in Amerika, maar de 35-jarige spelverdeler is vooral bekend voor z’n periode bij AC Milan en Real Madrid. Kaká won in 2007 de Gouden Bal. In hetzelfde jaar schreef hij ook de Champions League met AC Milan op z’n naam. Kaká verhuisde in 2009 voor 65 miljoen naar Real Madrid, daar won hij nog één Spaanse titel. Met Brazilië werd Kaká in 2002 ook wereldkampioen.

Xabi Alonso

Een andere wereldkampioen die het in 2017 voor bekeken hield is Xabi Alonso. De 36-jarige Spanjaard speelde z’n laatste drie seizoenen voor Bayern München, daarvoor was hij actief bij Real Madrid en Liverpool. Xabi Alonso won in z’n carrière maar liefst 20 trofeeën (waaronder twee keer de Champions League). Met Spanje veroverde hij in 2010 dus ook de wereldtitel én in 2008 en 2012 ook nog twee Europese titels.

Philipp Lahm

De Duitser Philipp Lahm is nog een wereldkampioen die in 2017 stopte met voetballen. Hij deed dat met Bayern München in dezelfde wedstrijd als Xabi Alonso. Lahm was een jeugdproduct van Bayern en speelde – op twee seizoenen na – z’n hele carrière voor de Duitse rekordmeister. Met Bayern veroverde hij 8 Duitse landstitels en 6 Duitse bekers. In 2013 won hij ook de Champions League. Lahm mocht als aanvoerder ook de wereldbeker in 2014 in de lucht steken. Lahm stopte op 35-jarige leeftijd.

Frank Lampard

Een wereldtitel kan Frank Lampard niet op z’n erelijst schrijven, maar met 3 Engelse titels, 4 FA Cups, een Europa League én de Champions League heeft Lampard ook een goed gevulde prijzenkast. Lampard speelde z’n laatste wedstrijd voor z’n Amerikaanse ploeg New York City FC in 2016, maar in februari van dit jaar besliste de 38-jarige Engelsman om definitief een punt te zetten achter z’n carrière.

Dirk Kuyt

Een ander opmerkelijk voetbalpension is dat van de Nederlander Dirk Kuyt. De 36-jarige Kuyt speelde z’n laatste wedstrijd op 14 mei 2017. Daarin scoorde hij drie keer en zo schonk hij Feyenoord z’n eerste landstitel in achttien jaar. Meteen na het behalen van de landstitel kondigde hij z’n afscheid aan. Kuyt begon én eindigde z’n carrière bij Feyenoord. Tussendoor speelde hij ook nog voor Liverpool en Fenerbahçe. In 2010 verloor hij de WK-finale met Nederland tegen Spanje.

Bijna met pensioen

Er zijn nog enkele spelers die dit jaar hun afscheid aankondigden, maar dan wel na het huidige seizoen en dus in 2018 definitief zullen stoppen. Xavi Hernandez heeft zo aangekondigd dat hij na het seizoen in Qatar zal stoppen. Xavi was de metronoom van Barcelona en Spanje en heeft maar liefst 30 trofeeën in z’n prijzenkast staan. De wereldbeker, Europese titel (2x), Champions League (4x) en de Spaanse titel (8x) zijn de grootste. 2018 wordt ook het jaar waarin Gianluigi Buffon afscheid neemt. Buffon zal op dat moment 40 jaar zijn en 17 seizoenen bij Juventus gespeeld hebben. De legendarische doelman heeft nu 8 (en mogelijks straks dus 9) Italiaanse landstitels in z’n kast staan. Met Italië werd hij ook wereldkampioen in 2006. De Champions League is de enige trofee die hij – voorlopig – nog niet wist te winnen.

Wellicht ook aan z’n laatste seizoen bezig is Timmy Simons bij Club Brugge. Simons is nu 41 en dit seizoen heeft hij al een andere rol binnen de Brugse kleedkamer. Hij heeft de kapiteinsband doorgegeven aan Ruud Vormer en hij is nu meer een mentor voor de jongere spelers. Toch kwam Simons dit seizoen al 5 keer in actie voor blauw-zwart. De volgende keer dat Simons minuten maakt voor Club Brugge zal hij trouwens de oudste veldspeler ooit zijn in de Belgische hoogste klasse. Dat record is voorlopig nog in handen van Vital Borkelmans.