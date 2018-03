Deze 8 clubs gaan straks de trommel in

Nog acht clubs zijn in de running voor de eindzege in de Champions League. Opvallend: alle resterende teams zijn afkomstig uit de vier grote voetballanden. Spanje is met drie clubs hofleverancier. Italië en Engeland vaardigen nog elk twee clubs af in de kwartfinales. Bayern is de enige overgebleven Duitse club.

Ook het aantal Belgen is gelimiteerd. Enkel Vincent Kompany en Kevin De Bruyne (Manchester City), Simon Mignolet (Liverpool), Thomas Vermaelen (Barcelona) en Radja Nainggolan (AS Roma) zijn nog actief op het kampioenenbal.

Volg de loting om 12 uur live op de website van de UEFA.