Deschacht naar b-kern Anderlecht

RSCA Anderlecht heeft Olivier Deschacht voor onbepaalde tijd naar de B-kern verwezen. Dat laat de club weten via Twitter. Paars-Wit onthoudt zich van verdere commentaar.

Deschacht, die over twee dagen zijn 37e verjaardag mag vieren, is in het Constant Vanden Stock-stadion een clubmonument. Na zijn jeugdopleiding in Brussel te hebben voltooid, maakte hij in december 2001 zijn officieel debuut voor paars-wit. Sindsdien kwam de linksachter tot liefst 596 wedstrijden voor Anderlecht. Ook dit seizoen bleef hij belangrijk met 21 officiële optredens.

De Oost-Vlaming, in het verleden goed voor twintig caps bij de Rode Duivels, veroverde met Anderlecht acht landstitels, zeven Supercups en één Beker.