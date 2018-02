Deschacht: "Het is mijn eigen schuld"

Voetbalclub Anderlecht heeft Olivier Deschacht voor onbepaalde tijd naar de B-kern verwezen. "Het is mijn eigen schuld", zegt de verdediger aan VTM NIEUWS. "Ik ben te negatief geweest."

Paars-Wit weigerde na het nieuws commentaar te geven over de beslissing. Maar het was al langer geweten dat het niet volledig boterde tussen RSCA-trainer Hein Vanhaezebrouck en Deschacht. Vanhaezebrouck had de verdediger al een aantal opmerkingen gegeven over zijn negatief gedrag op het veld.

Deschacht steekt nu de hand in eigen boezem: "Ik ben inderdaad te negatief geweest, dit is mijn eigen schuld", reageert hij aan VTM NIEUWS. De verdediger hoopt snel zijn plaats in de A-kern te heroveren.

In 2016 werd Olivier Deschacht ook al eens naar de B-kern verwezen, onder trainer René Weiler. Vorig jaar kwam de voetballer ook al in opspraak bij een vermeend gokschandaal.