Derde zoontje voor Lionel Messi: Ciro

Lionel Messi is voor de derde keer vader geworden. En ook dit keer een zoontje voor de Argentijnse stervoetballer: Ciro Messi. Door het vaderschap mist Messi de competitiewedstrijd in en tegen Malaga.

Eerder op de dag kondigde de Catalaanse club een ‘last minute change’ aan in de selectie. Messi zou uit de kern vallen omwille van persoonlijke redenen. Winteraankoop Yerry Mina neemt de plaats in de selectie van Messi over. Ook Thomas Vermaelen is geselecteerd voor de wedstrijd van vanavond.

[LAST MINUTE] Change to the squad. Messi is out for personal reasons and Yerry Mina takes his place — FC Barcelona (@FCBarcelona) 10 maart 2018