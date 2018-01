Dembélé weer fit, Alderweireld nog niet

Mousa Dembélé is weer klaar om wedstrijden te spelen. De Rode Duivel van Tottenham sukkelde sinds tweede Kerstdag met een heupblessure, maar is opnieuw fit. Toby Alderweireld revalideert ondertussen verder.

TEAM NEWS: @mousadembele (hip) has returned to first team training and is available for selection. pic.twitter.com/NlNpEmqZtI

— Tottenham Hotspur (@SpursOfficial) 4 januari 2018