Dembélé "grandioos" tegen Juventus

Mousa Dembélé speelde gisteren met Tottenham Hotspur de pannen van het dak tegen Juventus. “Ik vond Dembélés wedstrijd geweldig. Ik kan me zo’n goede prestatie op dit niveau van hem niet meer herinneren. Hij was gewoon heel de avond grandioos”, aldus Steven Gerrard als analist voor BT Sports.

Tottenham Hotspur wist gisterenavond nog van een 2-0 achterstand tegen Juventus terug te komen. De match eindigde met een gelijkspel, met Harry Kane en Christian Eriksen aan het kanon. Maar de ster van de avond was Mousa Dembélé, die 90 minuten heer en meester was op het middenveld. Dembélé sloot de wedstrijd af met 94 goede passen, goed voor een precisie van maar liefst 95 procent.

Moussa Dembele's game by numbers vs. Juventus:



116 touches

94 (95%) passes completed

6 (86%) take-ons completed

4 (100%) tackles won

2 chances created

1 interception



Absolutely bossing the midfield. pic.twitter.com/xk6P5T3hd8 — Squawka Football (@Squawka) 13 februari 2018

Engelse pers lovend

Dembélé speelde vorige zaterdag al geweldig in de North London derby tegen Arsenal. Ondertussen wordt hij geprezen door verschillende iconen in Engeland, waaronder ex-steunpilaar van Manchester United, Rio Ferdinand. “Hij is teruggetrokken in het middenveld om zo het tempo van de wedstrijd te dicteren. Op dit moment doet hij dat beter dan wie dan ook”, zegt Rio Ferdinand als analist voor BT Sports.