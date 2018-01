Dembélé alweer aan de kant met blessure

Amper vier wedstrijden heeft de comeback van Ousmane Dembélé geduurd. De Franse aanvaller van FC Barcelona staat opnieuw aan de kant met een dijblessure. Die liep hij zondag op in de 2-4-overwinning tegen Real Sociedad.

Dembélé was nog maar net terug uit blessure. De Franse aanvaller stond tussen september en januari al meer dan drie maanden aan de kant met een hamstringblessure. Nu heeft hij opnieuw last aan diezelfde dij, maar het deel waar hij enkele maanden geleden aan geopereerd werd, is niet geraakt. Barcelona schat dat hij drie tot vier weken out is.

De 20-jarige Dembélé kwam afgelopen zomer over van Borussia Dortmund voor zo’n 105 miljoen euro. Dembélé was toen de recordaankoop van Barcelona, maar ondertussen legde de Catalaanse club nog meer geld op tafel voor Philippe Coutinho - zo'n 120 miljoen euro.

De Braziliaan is momenteel ook out met een blessure. Andres Iniesta heeft dan weer last aan de kuit. Het is niet duidelijk hoe lang Barcelona het zonder hem moet doen.