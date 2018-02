Defour mist WK door knieblessure

Steven Defour heeft op zijn Instagramaccount gereageerd op de zware knieblessure, die hij de voorbije week opliep. "Ik ben erg teleurgesteld dat ik het seizoen niet kan eindigen zoals ik dat wou", reageerde Defour. De middenvelder bevestigt daarmee dat hij veel langer zal out zijn, dan de twee maanden die Burnley-manager Sean Dyche woensdag liet optekenen.

In diverse media werd donderdag gelanceerd dat Defour niet twee maanden, maar vijf of zes maanden out zou zijn. Zijn WK-droom zou zo uit elkaar spatten. Defour bevestigde dit nieuws op Instagram. "Heel zwaar om dit nieuws te krijgen", stak Defour van wal op Instagram. "Ik ben erg teleurgesteld dat ik het seizoen niet kan eindigen zoals ik dat wou. Ik beloof volgend seizoen sterker terug te komen."

Steven Defour kende een uitstekende heenronde bij Burnley. De Clarets waren de revelatie van het najaar met een knappe zevende plek, en Defour stond tot woensdag in elke Premier League-wedstrijd aan de aftrap. Zijn fantastisch vrijschopdoelpunt op het veld van Manchester United (2-2) was de kers op de taart.