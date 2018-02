Defays neemt over bij Moeskroen

Frank Defays is aangesteld als nieuwe trainer van Moeskroen. De ex-speler van Sporting Charleroi neemt de sportieve leiding over tot juni 2019. Eerder op de dag werd de Roemeen Mircea Rednic ontslagen als coach bij Les Hurlus.

Defays komt over van Excelsior Virton, in de Eerste Amateurklasse. Hij neemt het roer over van Mircea Rednic. Die werd vanmorgen nog op straat gezet, “omdat de Roemeen niet meewilde met het project dat de club voor ogen had.”

"Zijn trainersprofiel past perfect bij wie we zoeken om ons project in goede banen te leiden", klinkt het bij de Henegouwse club, die momenteel twaalfde staat in de competitie.