"Als Gent zich nog een topclub wil noemen, moet het dringend een resultaat halen." Dat zegt voorzitter Ivan De Witte enkele uren voor de halve finale in de beker tegen Oostende. De Witte snakt weer naar een trofee - bijna 4 jaar na de titel en het mooie parkoers in de Champions league- en de beker is voor de voorzitter een uitgelezen kans.