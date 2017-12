De Bruyne op draagberrie van het veld

De laatste dag van het jaar heeft nog een blessure opgeleverd voor Kevin De Bruyne. De Rode Duivel kreeg in de slotminuten van de wedstrijd een zware tackle te verwerken van Crystal Palace-middenvelder Puncheon. Hij werd op een draagberrie van het veld gedragen. In een eerste reactie zei De Bruyne dat hij "oké is".

De Bruyne werd in de blessuretijd van de wedstrijd tegen Crystal Palace zwaar onderuit gehaald door Jason Puncheon. Palace had net een strafschop gemist en De Bruyne lanceerde de counter van Man City. Uiteindelijk moesten zowel De Bruyne als Puncheon met de draagberrie worden weggedragen.

Foto van de tackle op De Bruyne:

Meteen na de wedstrijd kregen we dit geruststellend beeld te zien. De Bruyne kan al opnieuw stappen, weliswaar met ondersteuning van enkele fysio's.

De wedstrijd zelf eindigde op 0-0. City ziet z'n zegereeks van 18 opeenvolgende overwinningen dus ook gestopt worden. City blijft wel leider in de Premier League met 14 punten voorsprong op eerste achtervolger Chelsea.