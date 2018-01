De Bruyne dirigeert opnieuw bij City

Manchester City heeft na de 0-0 van afgelopen zondag op het veld van Crystal Palace snel weer met de overwinning aangeknoopt. In eigen huis nam de autoritaire competitieleider met 3-1 de maat van Watford. Kevin De Bruyne moest zondag het terrein nog op een draagberrie verlaten, maar stond twee dagen later alweer in de basis en leverde andermaal een glansprestatie af. "Kevin had wel wat pijn, maar hij wilde spelen en we kunnen hem altijd gebruiken", verklaarde trainer Pep Guardiola.

De beelden van de wedstrijd zijn te bekijken via de website van Manchester City

Veel spanning was er niet in het Etihad Stadium. Al na 38 seconden opende Raheem Starling de score, goed voor het snelste doelpunt dit seizoen in de Premier League. In de 13e minuut stuurde De Bruyne de bal richting Sergio Agüero, maar het was zijn collega-Rode Duivel Christian Kabasele die de bal ongelukkig in eigen doel gleed. Hij hield De Bruyne zo van een tiende assist dit seizoen.

De Bruyne kwam even later zelf nog dicht bij een doelpunt, maar zijn vrije trap landde op de deklat. Ook in het derde doelpunt (63e minuut) had hij een belangrijk aandeel. Aguëro scoorde in de rebound, nadat doelman Heurelho Gomes een voorzet van De Bruyne niet klemvast had. Acht minuten voor tijd kon Andre Gray nog de eer redden voor Watford. De Bruyne mocht elf minuten voor tijd gaan rusten. Vincent Kompany bleef wegens een kuitblessure aan de kant. Voor Watford maakte Kabasele de 90 minuten vol.

15 punten voor

Na 22 speeldagen heeft City vijftien punten voor op stadsgenoot Manchester United en zeventien op Chelsea, dat nog naar Arsenal trekt.