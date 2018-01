De Bruyne beste Belg in het buitenland

Op oudejaar vroegen we jullie op www.stadion.be wie de beste Belg in het buitenland was. Nu een week later kunnen we bekend maken dat jullie Kevin De Bruyne verkozen hebben als beste Belg in het buitenland in 2017. De Bruyne haalde 48,4% van de stemmen. Dries Mertens eindigde als tweede met 37,4%.

In totaal vulden 1162 mensen de poll op de website van Stadion in. Kevin De Bruyne kreeg een stem van 562 mensen. De metronoom van Manchester City haalde het zo voor Dries Mertens, die in totaal 435 stemmen haalde. Mertens heeft er ook een droomjaar opzitten bij Napoli: hij scoorde maar liefst 32 keer en gaf ook 20 assists. Toch was het niet goed genoeg om De Bruyne te kloppen.

Eden Hazard werd met 6,7% derde. Hazard pakte in 2017 de titel met Chelsea, maar eindigt dus op ruime afstand van De Bruyne en Mertens. Romelu Lukaku kreeg 3,8% van de stemmen achter zijn naam. Voor de volledigheid: 3,7% van de mensen vond dat ‘iemand anders’ de beste Belg in het buitenland was. Radja Nainggolan & Thomas Meunier kwamen zo bijvoorbeeld ook naar voor.