De Bruyne bereidt zich voor op Basel

Manchester City treft dinsdagavond FC Basel in de achtste finales van de Champions League. De Zwitserse kampioen zou geen struikelblok mogen vormen voor de autoritaire leider in de Premier League.

"We scoorden vorig jaar zes keer in de achtste finales, maar werden toch uitgeschakeld", blijft trainer Pep Guardiola nuchter. Manchester City strandde vorig jaar in deze fase tegen AS Monaco. De Citizens kunnen rekenen op Kevin De Bruyne, die in bloedvorm verkeert en afgelopen weekend voor de eerste keer in z'n carrière drie assists in één wedstrijd gaf.

De spelmaker van the Blues kloeg in The Telegraph wel over de speelkalender. Manchester City moet quasi om de drie dagen aan de bak, waardoor De Bruyne naar eigen zeggen voortdurend vermoeid aan de aftrap komt. Aan die klaagzang zal niet meteen iets veranderen, want de Citizens zijn met de Premier League, de Champions League, de FA Cup én de League nog in vier verschillende competities actief.

Een uitgebreide samenvatting van FC Basel - Manchester City krijgt u dinsdagavond na de livewedstrijd Juventus - Tottenham (Q2).