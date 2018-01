Bij Anderlecht zijn ze dan toch begonnen met de aanleg van een nieuw veld in het Constant Vanden Stockstadion. Het veld lag er al meer dan een maand slecht bij. Negen dagen voor de eerste thuismatch van 2018 zijn de werkzaamheden van start gegaan.

Working on our new pitch! #RSCA #COYM pic.twitter.com/brips64SsN

— RSC Anderlecht (@rscanderlecht) 15 januari 2018