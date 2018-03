Damso zal tóch WK-lied Rode Duivels maken

De Belgische Voetbalbond heeft laten weten tóch de Brusselse rapper Damso de kans te geven om het WK-lied voor de Rode Duivels te schrijven, ondanks de kritiek. Dat laat de KBVB weten in een persbericht. "Damso is fiere vader van een dochtertje, is een jonge artiest met een migratieachtergrond die opgroeide in de straten van Kinshasa en nadien van Brussel. Hij is ook een voorbeeld van integratie", klinkt het.

Damso ligt onder vuur omdat hij volgens tegenstanders "vrouwonvriendelijke teksten" schrijft. Dat hij dan net het lied voor het WK mag schrijven, schiet bij hen in het verkeerde keelgat. Ook de Vrouwenraad, staatssecretaris voor Gelijke Kansen Zuhal Demir (N-VA) en vicepremier Alexander De Croo (Open Vld) vinden het niet kunnen.

De Voetbalbond laat weten dat de gesprekken met Universal Music, die mee helpt bepalen wie het lied mag schrijven, al meer dan een jaar lopen. "Na afloop van de besprekingen formuleerde Universal Music, expert in de muziekmarkt, verschillende voorstellen waaronder het voorstel van Damso", staat in het persbericht.

Voorbeeld van integratie

De KBVB verantwoordt de keuze voor Damso: "Hij is een fiere vader van een dochtertje, is een jonge artiest met een migratieachtergrond die opgroeide in de straten van Kinshasa en nadien van Brussel." "Hij is ook een voorbeeld van integratie", klinkt het. "Deze boodschap was in onze ogen fundamenteel omdat we deze waarden altijd hoog in het vaandel hebben gedragen en we dit zullen blijven doen."

Klacht?

De Vrouwenraad liet eerder al weten dat als de Voetbalbond de keuze voor Damso niét zou herzien, dat ze klacht zou indienen bij het Instituut voor Gelijkheid van Mannen en Vrouwen. Dat stond in de brief van de Vrouwenraad die gericht is aan de CEO's van verschillende sponsors. "Het WK voetbal is een sterk gemediatiseerd mondiaal evenement, waar zowel mannen als vrouwen en kinderen door gefascineerd zijn. Het is onaanvaardbaar dat iemand als Damso, gekend voor zijn grof en seksistisch taalgebruik, als officiële muzikale vaandeldrager ons land zou vertegenwoordigen", schreef de Vrouwenraad.

Daarom laat de KBVB weten alle sponsors uit te nodigen om het lied, dat volgens de bond "een grote verenigende boodschap heeft", al eens te beluisteren.

