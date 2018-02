Cultheld Will Grigg schakelt City uit

Topper Manchester City werd gisteren uit de Engelse bekercompetitie gekegeld door tweedeklasser Wigan. Niemand minder dan cultheld Will Grigg scoorde nog een late goal in minuut 79. De grootmacht ligt nu dus uit de bekercompetitie en Wigan heeft zichzelf opnieuw omgedoopt tot reuzendoder.

Niemand verwachtte dat het elftal van Pep Guardiola met lege handen het veld zou verlaten gisteren. Toch zorgde de tweedeklasser voor een mirakel en versloegen ze het machtige Manchester City met 1-0. Jaarlijks zijn er zo’n wedstrijden tussen toppers uit de eerste klasse en laagvliegers uit heel Engeland in de FA Cup.

Wigan 1-0 Man City FT:



Shots: 4-25

Pass accuracy: 62%-91%

Chances created: 2-21

Possession: 18%-82%



A repeat of the 2013 FA Cup final as Wigan beat 10 man Man City. pic.twitter.com/6Na9wTPuL2 — Squawka Football (@Squawka) 19 februari 2018

Déjà vu

In 2013 was Wigan al de ongelukkige dat Manchester City in de finale moest treffen. Huidige bondscoach Roberto Martinez was toen trainer, en ook dan verschalkte Wigan, toen nog eersteklasser, The Citizens. Roberto Martinez kon dat jaar echter zijn club niet redden van degradatie.