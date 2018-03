Courtois loopt hamstringblessure op

Thibaut Courtois stond vandaag niet op het wedstrijdblad bij Chelsea voor de FA Cup-match tegen Leicester. De Rode Duivel zou kampen met een lichte hamstringblessure die hij opliep op training, aldus Antonio Conte. Het is voorlopig onduidelijk of hij fit raakt voor de wedstrijd tussen België en Saudi-Arabië.

Willy Caballero nam plaats in doel voor de Blues, zoals hij al heel het seizoen heeft gedaan in deze bekercompetitie. Voor Chelsea is de FA Cup nog de enige kans op een prijs dit seizoen. Courtois kreeg deze week veel kritiek na z'n foutjes tegen Barcelona in de Champions League. Toen scoorde Lionel Messi tot twee keer toe met een schot dat door de benen van de Rode Duivel ging.