Courtois best betaalde doelman?

Thibaut Courtois staat dichtbij een nieuw contract bij Chelsea. Dat heeft de 25-jarige doelman zelf gezegd na de wedstrijd van woensdag tegen Arsenal (2-2). “Ik ben blij bij Chelsea en we zijn dichtbij een nieuwe overeenkomst.”

Courtois ligt nog tot 2019 onder contract bij Chelsea en lijkt nu ook langer in Londen te blijven. De voorbije maanden, zelfs jaren waren er heel wat geruchten over een mogelijke transfer naar Real Madrid, maar die zit er nu toch niet aan te komen.

“Gelukkig bij Chelsea”

“Ik ben gelukkig bij Chelsea en een nieuwe deal is bijna rond. Of die gesprekken voor afleiding zorgen? Neen, ik ben heel relaxed omdat ik hier nog onder contract lig. Ondanks alle geruchten focus ik mij op Chelsea en ik ben hier ook blij.”

Courtois kan in Londen zijn salaris verdubbelen van 120.000 naar 240.000 euro bruto per week. Daarmee zou hij de best betaalde doelman ter wereld worden.

“Chelsea zonder Hazard is als Barcelona zonder Messi”

Thibaut Courtois hoopt ook dat Eden Hazard bij Chelsea blijft. “Hij zegt dat wanneer ik bijteken, hij dat ook doet. Ik zeg net hetzelfde tegen hem. Ik denk dat we hier alle twee gelukkig zijn. We zijn twee keer kampioen geworden in vier jaar tijd en we kunnen onze topjaren hier samen hebben bij Chelsea.”

“Een speler als Eden verliezen, zou slecht zijn voor deze club”, gaat Courtois verder. “Chelsea zonder Hazard is als Barcelona zonder Lionel Messi en Real Madrid zonder Cristiano Ronaldo.”

