Coucke reageert op heisa rond overnames

De voorbije dagen zijn er op verschillende media vraagtekens geplaatst bij de overnames van RSC Anderlecht en KV Oostende. Vooral de financiële toekomst van de clubs werd in vraag getrokken. Marc Coucke, betrokken bij beide deals, reageerde dinsdag via Twitter op alle heisa.

Coucke werd eind december onthaald als de Messias die Anderlecht uit het slop zou halen, maar sinds de overname kwamen enkele alarmerende verhalen naar boven. Zo werd het bijvoorbeeld duidelijk dat de financiële situatie van zijn nieuwe club er niet al te best uitziet. Anderlecht heeft namelijk 30 miljoen - en misschien zelfs meer - schulden en moet torenhoge lonen betalen.

Voor de overname van Anderlecht moest Coucke eerst de verkoop afronden van zijn vorige club KV Oostende. Nu bleek dat hij de ‘Kustboys’ pas over vijf jaar echt zou verkopen. Hij wil met onder meer de verhuur van een tribune in de Versluys Arena graag nog winst kunnen maken aan de club.

Prima toekomst

Onaanvaardbaar, vinden sommigen. Daarom heeft Marc Coucke nu in zijn eigen stijl op de berichten gereageerd via Twitter: “Ongelooflijk: nu 2 Belgische ondernemers elk een Belg club kopen, zijn beide clubs plots bijna failliet/waardeloos/toekomstloos. De waarheid is: het zijn 2 mooie clubs, elk apart met prima toekomst! En nogmaals: dat zal geschieden zonder enige wederzijdse invloed en met respect voor alle wetten.”