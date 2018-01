Coucke over stadionkwestie: "stop aan jaloezie"

Gisteren maakte VTM NIEUWS bekend dat Paul Gheysens van bouwbedrijf Ghelamco beroep aantekent tegen het gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan dat het nieuwe stadion van Club Brugge moet mogelijk maken. Daardoor wordt de bouw van het nieuwe stadion opnieuw uitgesteld. “Als we nu eens allemaal elkaars nieuwe stadions gunnen en steunen” zegt Coucke op Twitter.

Ghelamco tekende gisteren – op de vervaldag – nog beroep aan tegen het GRUP dat het nieuwe stadion van Club Brugge moet mogelijk maken. Paul Gheysens is met Ghelamco namelijk eigenaar van enkele gronden die deel uitmaken van het plan. Het nieuwe stadion van Club Brugge zal niet komen op die gronden, maar omdat het nieuwe stadion deel uitmaakt van een groter geheel – er komt ook een industriezone en een groene zone – tekent Ghelamco dus toch protest aan.

Bij de stad Brugge reageren ze verontwaardigd op het late beroep van Ghelamco. “Dit plan is essentieel voor onze regio, niet alleen voor het voetbal, maar ook voor de tewerkstelling” zegt schepen van Ruimtelijke Ordening Franky Demon.

Oorlog

Het lijkt op een oorlog tussen vastgoedmagnaten Paul Gheysens en Bart Verhaeghe. Gheysens is de bezieler van het Eurostadion. Bart Verhaeghe is als ondervoorzitter van de KBVB en sterke man achter UPlace dan weer een grote tegenstander van dat project. Nadat de UEFA de kandidatuur van Brussel voor Euro 2020 introk, lijkt het erop dat het Eurostadion er nooit zal komen.

Coucke is een grote tegenstander van het stokken in de wielen steken. “Stop aan de jaloezie en onderkruiperij” zegt hij op Twitter. “We moeten elkaar nieuwe stadions gunnen en steunen. Dan gaat het Belgisch voetbal er in totaal op vooruit” klinkt het bij de toekomstige Anderlecht-voorzitter.

