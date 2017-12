Coucke op 1 maart voorzitter van Anderlecht

"De komende twee maanden blijft Roger Vanden Stock voorzitter. Vanaf 1 maart wordt Roger erevoorzitter en ikzelf voorzitter", zegt de gloednieuwe eigenaar van RSC Anderlecht, Marc Coucke. "Tot die tijd ga ik mee op zoek naar een overnemer voor KV Oostende."

Coucke zegt bijzonder trots te zijn om bij Anderlecht te mogen zijn. "Deze club is het hart van het Belgische voetbal. Als we de traditie combineren met een iets modernere bewindsvoering, dan is er hier veel mogelijk."

Einde Eurostadion?

Of een nieuw stadion tot de mogelijkheden behoort? "Ik heb daar nog maar weinig rond onderzocht. Maar volgens mij is het voor een club beter om een eigen stadion te hebben." Daarmee lijkt Marc Coucke definitief een kruis te maken over het Eurostadion.

Over zijn ambities met Anderlecht: "Ik wil de traditie en de uitstraling van deze club behouden", zegt Coucke nog. "De jeugdwerking is heel belangrijk voor mij. Spelers die hier opgeleid zijn, moeten in de eerste ploeg komen."

"Ik zal niet veranderen"

"Ik ga mezelf blijven. Ik zal niet veranderen", zegt Coucke nog. "Ik durf Anderlecht te vergelijken met de adel van de twintigste eeuw. Die hadden macht, klasse en uitstraling. Wie toen openstond voor de industrialisering en de nieuwe economie, heeft het gehaald."

Londen

Coucke is bovendien ook fier over de deal zelf met de club. "We zijn trots dat we alles hebben kunnen regelen in alle discretie." Dat er geheime etentjes geweest zijn in Londen, ontkent hij. "We hebben elkaar niet gezien in Londen. Dat klopt niet."

Wie welke functie zal opnemen in het nieuwe bestuur van Anderlecht, is ook nog niet duidelijk. "Of ik mensen zal meenemen van KV Oostende? Dat gaan we de komende twee maanden bekijken. Ik wil de mensen hier eerste leren kennen en ook iedereen respecteren.

Herbekijk hier de volledige persconferentie van Marc Coucke



