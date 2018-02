Conte onder druk na zoveelste verlies

Chelsea verloor gisteren bij Watford met 4-1. Eden Hazard scoorde een knap doelpunt, maar kon zijn ploeg niet aan een zege helpen. Er komt steeds meer kritiek op Chelsea-manager Antonio Conte, maar de Italiaan maakt zich voorlopig geen zorgen.

De Blues werden vooral op het middenveld overspoeld. Op het half uur kreeg Bakayoko al zijn tweede gele kaart en daar profiteerde Watford snel van. Deulofeu versierde in de 40ste minuut, na een betwistbare fout van Thibaut Courtois, een penalty en Troy Deeney zette die feilloos om: 1-0.

Het gaat van kwaad naar erger met @ChelseaFC... pic.twitter.com/Fc2dfhoigS — Play Sports (@playsports) 5 februari 2018

Na de rust bracht trainer Conte aanwinst Giroud in, maar ook hij kon geen potten breken. Chelsea leek nog terug te komen dankzij een knappe gelijkmaker van Eden Hazard, maar na een dolle slotfase en geklungel in de Blues-defensie stond het ineens 4-1 voor Watford.

Exit Conte?

Chelsea kent momenteel een zeer slechte periode. Na nederlagen tegen Bournemouth en nu Watford zien de Blues eerste achtervolger Liverpool over zich springen en Tottenham tot op één punt naderen.

Na de wedstrijd tegen Watford trokken veel supporters de positie van Conte in vraag, maar de Italiaan panikeert zelf niet: “Elke persconferentie vragen jullie me of ik vrees voor mijn job. Ik zet me elke dag volledig in. Als dat genoeg is, des te beter. Als het niet genoeg is, dan moet de club een beslissing nemen.” Ondertussen wordt in de Engelse en Catalaanse pers Luis Enrique genoemd als zijn opvolger.

Ook Rode Duivel Thibaut Courtois heeft nog het volste vertrouwen in zijn coach: “We hebben twee slechte resultaten behaald, dus nu moeten we terugvechten en verdergaan. Deze situatie roept vragen op, maar we gaan gewoon hard trainen en er samen met de coach alles aan doen om het tij te keren.”