Conte: "Ik reken nog op Batshuayi"

Michy Batshuayi staat volop in de spotlights. De spits van Chelsea wil graag vertrekken met het oog op meer speelminuten, maar dan zullen de onderhandelingen toch snel moeten vorderen. Woensdag sluit de transferperiode namelijk af. De Rode Duivel geniet interesse van onder meer het Duitse Borussia Dortmund en het Spaanse Sevilla.

Op diezelfde dag speelt Chelsea thuis tegen Bournemouth. Conte sluit een transfer zeker niet uit, maar houdt Batshuayi nog steeds bij zijn selectie: “ Voorlopig is hij nog een speler van Chelsea. Ook omdat Morata gekwetst is en ik geen andere opties heb.”

De manager van de Blues is zich ervan bewust dat de hele heisa niet goed is voor Batshuayi. “Er is nog maar één dag over”, klinkt het. “Dat is niet de beste situatie voor mij of de speler zelf. Je weet nooit wat er nog kan gebeuren.”