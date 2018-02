Competitieformat? Dit ligt op tafel?

De 24 profclubs hebben vandaag vergaderd over een vernieuwd competitieformat. Een definitieve beslissing is er nog niet genomen, die zal er pas in juni zijn. Het is wel zo dat er nog maar vijf clubs voorstander zijn om het huidige systeem van play-offs (met halvering van de punten) te behouden. Dit zijn mogelijke alternatieven.

Klassieke competitie met 20 ploegen

Dit format biedt het publiek een eenvoudige formule. De terugkeer naar een klassieke competitie zorgt ervoor dat play-off 1 én play-off 2 verdwijnt. Deze formule heeft ook het voordeel dat het aantal speeldag van 40 (in het huidige format) naar 38 wordt teruggebracht. Het nadeel is wel dat er vier profclubs zouden verdwijnen indien voor deze optie gegaan wordt. Die vier clubs moeten dan terug naar de eerste amateurklasse en dus moet er een akkoord zijn met de twee amateurvleugels.

Klassieke competitie met 16 ploegen

Net als het vorige format is dit een veel eenvoudigere formule. Het aantal wedstrijden zou in een competitie met 16 ploegen wel teruglopen van 40 (op dit moment) naar 30. Veel clubs willen een daling van het aantal wedstrijden, maar een dergelijke daling kan mogelijk minder inkomsten voor de Pro League veroorzaken. Mogelijks kan in dit geval wel de Beker van België opgewaardeerd worden.

Competitie met 14 ploegen én play-offs

Er is ook een andere optie waarin er wél wordt verder gegaan met het systeem van play-offs. In deze formule wordt het aantal clubs in eerste klasse herleid van 16 naar 14. Op het einde van het reguliere seizoen (26 wedstrijden) worden de punten ook níet gehalveerd. In play-off 1 zouden er opnieuw 6 ploegen deelnemen die dan in 10 wedstrijden uitmaken wie de nieuwe kampioen wordt. De nummers 7 tem 14 komen dan in play-off 2 in één poule tegen elkaar uit. De winnaar van play-off 2 blijft kans maken op een Europees ticket & de ploeg die laatste wordt degradeert in dit geval naar eerste klasse B.

Een groot nadeel is echter dat er in het overgangsjaar niet één, maar drie clubs zouden degraderen uit de hoogste klasse. Deze formule voorziet daarom een financiële tegemoetkoming: een ‘dalersvergoeding’ van 1 miljoen euro per daler. (Dus éénmaal 3 miljoen euro in het overgangsjaar).

Competitie van 2x12 naar 3x8 of omgekeerd

Het voordeel bij dit competitieformat is dat het onderscheid tussen 1A en 1B wegvalt. Er degradeert dus op het einde van het seizoen maar één club naar de eerste amateurliga. Wel worden de eerste en tweede klasse samengevoegd. Als alle 24 clubs dan onderverdeeld worden in twee groepen van 12 clubs of drie groepen van 8 clubs, is er het mogelijke nadeel dat de huidige middelste clubs in de hoogste klasse niet meer de garantie hebben op thuiswedstrijden tegen de topploegen. Er kan dus een onevenwicht ontstaan tussen de verschillende groepen, zowel op sportief vlak als wat betreft de aantrekkingskracht van de affiches.

BeNeLiga

Een ander, veel onwaarschijnlijker, alternatief is de BeNeLiga. Deze formule gaat uit van een akkoord tussen de twee nationale federaties, iets wat sowieso al niet eenvoudig is. Ook zullen niet alle Belgische clubs kunnen deelnemen aan de BeNeLiga. Enkel de Belgische topclubs zullen hiertoe de kans krijgen en de overige clubs zijn dan gedoemd tot een gedevalueerde onderlinge competitie. De Pro League is zeker geen voorstander van dit idee.

Behoud competitieformat

Er is natuurlijk altijd de mogelijkheid dat het huidige competitieformat met 16 ploegen en play-offs behouden blijft. Al hebben verschillende (top)clubs openlijk hun tegenkanting tegen het huidige format uitgesproken. Competitieleider Club Brugge is bijvoorbeeld een groot tegenstander.