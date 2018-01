Comfortabele winst voor Lukaku en co

Manchester United heeft gisteren met drie doelpunten verschil gewonnen tegen Stoke City. Ook Rode Duivel Romelu Lukaku pikte zijn goaltje mee.

José Mourinho kon niet anders dan tevreden zijn. The Reds hielden Stoke vlot uit de wedstrijd en behaalden onder leiding van dirigent Pogba een gemakkelijke overwinning.

Al na negen minuten zette Valencia zijn ploeg op voorsprong met een mooie krul. Martial verdubbelde niet veel later de voorsprong en in minuut 72 maakte Lukaku het helemaal af na een knappe individuele actie. Het is voor hem nu al de 17de doelpunt van het seizoen.

Bekijk hier het doelpunt van Romelu Lukaku: