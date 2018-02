Column: Heel de vereniging

Een column van voetbalcommentator en sportjournalist Dirk Deferme.

“Herman buiten, Herman buiten, Herman buiten!” De Anderlecht-supporters hadden snel hun zondebok gevonden voor opnieuw een nederlaag. Op Twitter liet ik weten dat ze er te zwaar inhakten door één man te viseren.

De Anderlecht-fans vonden dat te mild, niet kritisch en ze beschuldigden mij van angsthazerij. Herman Van Holsbeeck en makelaar Mogi Bayat, zijn partner in crime, hebben Anderlecht kapot gemaakt om hun eigen zakken te vullen. Om er persoonlijk beter van te worden, hebben zij de grootste club van het land ‘naar de kloten geholpen’. Dat is de visie van de kritische Anderlecht-supporter. Die laat zich andermaal horen via de sociale media en in het stadion.

Anderlecht heeft zaterdag al voor de zesde keer dit seizoen verloren. In de competitie heeft het 32 verliespunten verzameld. De Champions League was niks, de strijd om de beker van België was snel afgelopen. Anderlecht heeft vorige zomer goed ingekocht maar de wintermercato is mislukt.

Anderlecht is de kampioen, maar heeft kampioenenmaker Weiler al na 7 speeldagen ontslagen. Het haalde de beste coach van het land en die heeft tot nog toe amper iets meer dan de helft van zijn competitiematchen gewonnen. Hein Van Haezebrouck behaalde minder dan 40% van de competitiepunten in 2018. Anderlecht speelde met Weiler als coach geen goed voetbal en Van Haezebrouck heeft de tribunes ook niet aan het dansen gekregen.

Op 20 december 2017 heeft miljardair Marc Coucke de club gekocht. Kort voor 1 maart gaat hij aan het werk. Hij brengt een nieuwe manager mee: Luc Devroe. Anderlecht is klaar voor een nieuwe start.

Royal Sporting Club Anderlecht bevindt zich op een onder-nul-punt. Het staat derde en de Play-Offs moeten nog beginnen. In een best case-scenario kan de club nog met 2 punten voorsprong (Beveren – Cl. Brugge moet nog beginnen) aan de echte race naar het kampioenschap beginnen. Maar zelfs als het de titel haalt, geraakt de club niet weg van dat subzero-punt.

Eigenlijk moet de organisatie nu helemaal doorgelicht worden door een extern bureau dat de performantie onderzoekt. Zoveel als mogelijk moeten ze die meten. Je moet geen topmanager of Chief Executive Officer zijn omdat in gang te zetten. Je moet wel almachtig zijn qua kapitaal en in functie om na de doorlichting de dingen in beweging te krijgen en om te doen wat je moet doen.

Opgelet: het gaat over sport, over voetbal. Binnenkant of buitenkant paal kan over de titel beslissen. Er is een geluksfactor. En de concurrenten kunnen ook goed en sterk zijn. Of meer geluk hebben. Het is niet zo dat als iedereen zijn rol perfect vervult dat je met zekerheid een prijs wint.

Dit zijn de vragen die het auditbureau moet stellen. Heel de vereniging moet op de rooster. Niet alles moet op de schop. Alles moet wel onderzocht worden.

Opleidings en trainingsfaciliteiten. Is alles in Neerpede aanwezig om optimaal te werken? Is het facilitair het beste van het beste? Hoeveel jonge voetballers komen er jaarlijks bij de A-selectie terecht? Of bij Belgische 1A-clubs of bij buitenlandse clubs? En hoeveel de voorbije vijf seizoen opgeteld? Wie belonen we als we goede cijfers halen, wie sturen we weg als dat niet zo is?

De laatste vragen zijn de heikelste na iedere audit. Elke organisatie heeft zijn verantwoordelijke. Vandaar de sleutelvraag: “Who do we fire if it does not work?”

Over de jongste vijf competitieresultaten van de A-ploeg: welke zijn de cijfers, waar staat RSCA in de ranking van de Belgische ploegen? Het stadion, de modernisering, de uitbouw: is RSCA klaar voor de volgende vijf jaar? Is er een plan? Het koop- en verkoopbeleid van de spelers, de activiteit op de mercato: hoeveel werd er de voorbije vijf jaar verdiend? Hoeveel spelers draaien 3, 4, 5 seizoenen mee in de A-selectie? De sportieve staf en het sportief beleid heeft altijd voordeel bij een lange termijn-werking en -visie: hoeveel mannen of vrouwen werken 3, 4, 5 seizoenen en langer voor de club?

Wordt er goed gevoetbald? Zijn de supporters tevreden? Zijn het goede supporters? Zijn de voetbalmedia positief over Anderlecht? “Who do we fire if it does not work?” Bij de media kan voorzitter Coucke niemand ontslaan. Heel RSCA ligt nu wel in de vuurlijn en wordt doorgelicht. Vanaf 1 maart en in de praktijk 1 juni begint er een nieuw tijdperk. Als het mislukt, “Coucke buiten!” Of is een eigenaar niet verantwoordelijk? Een eigenaar IS de organisatie en hij delegeert? Zo gaat dat. Als hij, Coucke, het niet meer ziet zitten dan gaat hij weg. Dan verkoopt hij de club. Liefst met winst want hij is ook een investeerder. Coucke moet Anderlecht dus uit de rode cijfers halen, goed laten voetballen en prijzen winnen. Daarvoor moet hij de juiste mensen op de cruciale plaatsen zetten.

Hoe dat allemaal echt werkt in de voor- en de achterkamertjes, weet ik ook niet. Daarom ben ik van de voetbalmedia en niet van het voetbalmanagement.

In ieder geval: Herman buiten! Louwagie buiten! Weiler buiten! Mannaert buiten! één man is veel te weinig als pispaal. Een man slachtofferen is te vaak te makkelijk.

Management-taal bevat heel veel gezwam, maar dit is een hele goeie: “First look in the mirror before pulling the trigger.”