Club wint, maar Standard naar finale

Standard heeft zich ten koste van Club Brugge geplaatst voor de finale van de Beker van België tegen Racing Genk. In de terugwedstrijd van de halve finales kwam de 4-1 zege van de Rouches in de heenmatch nooit in gevaar. Het werd 3-2 in het Jan Breydelstadion.

Het duel werd 15 minuten later dan voorzien op gang gefloten, het gevolg van verkeersproblemen. Daardoor geraakten veel supporters niet tijdig ter plaatse.

Club Brugge wist dat het veel doelpunten nodig had om het finaleticket alsnog te pakken. Na het eerbetoon voor kersvers Gouden Schoen Ruud Vormer trok het team van Ivan Leko in een kolkend Jan Breydel resoluut ten aanval.

Nakamba legde aan, maar zijn schot week nog net af op Laifis. Aan de overzijde volgde al snel een koude douche voor de enthousiaste supporters. Orlando Sa mocht op hoekschop vrij binnenkoppen, de debuterende Kenneth Vermeer ging niet vrijuit.

Gelijk aan de rust

Even later was de Nederlandse doelman wel alert op een poging van Cop. De competitieleider had heel wat offensieve intenties, de bezoekers loerden op de counter. Standard-doelman Gillet hield Nakamba van de gelijkmaker. En het vizier van Limbombe stond niet op scherp, de flankspeler besloot voorlangs. Ook Wesley, opnieuw op aangeven van Hans Vanaken, miste onbegrijpelijk het kader. Drie minuten voor rust hingen de bordjes dan toch in evenwicht. Vanaken borstelde een vrije trap mooi in doel.

Tweede helft

Club Brugge probeerde met vuur aan de tweede helft te beginnen, maar Standard haalde de vaart uit het spel. Iets voorbij het uur stond de 2-1 dan toch op het scorebord. Abdoulay Diaby trof raak op assist van Vormer, die net voordien een stevige overtreding had begaan op Carcela en hiervoor met slechts geel werd bestraft. Twintig minuten voor affluiten sloeg Renaud Emond, de hattrickheld uit de heenmatch, de bekerdroom van de Bruggelingen aan diggelen: 2-2. De ingevallen Jordy Clasie fusilleerde Gillet nog met een kanonschot voor de 3-2. Met die score moest blauw-zwart tevreden zijn.

Finale Beker van België

In de finale op 17 maart in het Koning Boudewijnstadion treffen de Rouches Racing Genk. De Limburgers schakelden in de halve finales KV Kortrijk uit. Standard staat voor de zeventiende keer in de eindstrijd, de Luikenaars mochten al zeven keer de trofee in de lucht steken.