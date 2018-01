Club-speler bij top 50 van beste jongeren

Emmanuel Bonaventure Dennis is door de Europese voetbalbond UEFA opgenomen in de lijst van 50 jonge veelbelovende spelers. De aanvaller van Club Brugge schoot in het begin van het seizoen als een komeet omhoog en scoorde al 11 keer in 22 wedstrijden. Naast Dennis staat er ook één landgenoot en enkele andere bekende namen in de lijst.

Ethan Ampadu (WAL, 17 – Chelsea)

Houssem Aouar (FRA, 19 – Lyon)

Jan-Fiete Arp (GER, 17 – Hamburg)

Kepa Arrizabalaga (ESP, 23 – Athletic)

Leon Bailey (JAM, 20 – Leverkusen)

Leon Bailey speelde tot vorige winter anderhalf jaar voor Racing Genk. Bij de Limburgers scoorde de Jamaicaan 15 keer in 77 wedstrijden. In januari van vorig jaar trok hij voor ongeveer 12,5 miljoen euro naar de Duitse subtopper Leverkusen.

Nicolò Barella (ITA, 20 – Cagliari)

Sander Berge (NOR, 19 – Genk)

De Noorse middenvelder kwam vorige winter over van Valerengen en dwong meteen een basisplaats af bij de Limburgers. De pas 19-jarige krachtpatser speelde een sterke Europese campagne met Genk en zal de Luminus Arena in de toekomst wellicht voor een groot bedrag verlaten.

Fedor Chalov (RUS, 19 – CSKA Moskva)

Federico Chiesa (ITA, 20 – Fiorentina)

Ante Ćorić (CRO, 20 – Dinamo Zagreb)

Frenkie de Jong (NED, 20 – Ajax)

Matthijs de Ligt (NED, 18 – Ajax)

Emmanuel Bonaventure Dennis (NIG, 20 – Club Brugge)

Dennis verhuisde deze zomer van het Oekraïense Zorya Luhansk naar Club Brugge. Daar nam hij een vliegende start met vijf doelpunten in z'n eerste zes wedstrijden. Ondertussen scoorde Dennis in totaal al 11 keer in 22 wedstrijden en is hij een belangrijke troefkaart voor Club-coach Ivan Leko.

Mikkel Duelund (DEN, 20 – Midtjylland)

Phil Foden (ENG, 17 – Manchester City)

Martin Graiciar (CZE, 18 – Slovan Liberec)

Amine Gouiri (FRA, 17 – Lyon)

Dávid Hancko (SVK, 20 – Žilina)

Amine Harit, (MAR, 20 – Schalke)

Ivan Ignatyev (RUS, 18 – Krasnodar)

Luka Jović (SRB, 20 – Eintracht)

Kirill Kirilenko (BLR, 17 – Dinamo Brest)

Justin Kluivert (NED, 18 – Ajax)

Als 18-jarige ondertussen uitgegroeid tot een vaste waarde bij Ajax. Eind november lukte hij zelfs iets wat zijn vader Patrick nooit kon: een hattrick maken in de Nederlandse Eredivisie. Justin Kluivert is één van de vier Ajax-spelers die opgenomen zijn in deze lijst & één van de exponenten van de goede jeugdwerking van de Amsterdammers.

Hirving Lozano (MEX, 22 – PSV Eindhoven)

Een naam die een belletje moet doen rinkelen. Hirving 'Chucky' Lozano scoorde in november nog twee keer met Mexico tegen de Rode Duivels in het 3-3 gelijkspel. PSV haalde Lozano deze zomer weg uit eigen land en de Mexicaan is één van de sterkhouders bij de lampenclub die autoritair aan kop staat in de Nederlandse Eredivisie.

Malcom (BRA, 20 – Bordeaux)

Dennis Man (ROU, 16 – FCSB)

Sergej Milinković-Savić (SRB, 22 – Lazio)

Net als Leon Bailey nog een ex-Genkspeler in de lijst. Sergej Milinkovic-Savic is ondertussen een bekende naam in het Europese voetbal. Lazio plakt een prijs van 100 miljoen euro op z'n hoofd. Hij zal met Servië deze zomer wellicht ook te zien zijn op het WK in Rusland.

David Neres (BRA, 20 – Ajax)

Pedro Neto (POR, 17 – Lazio)

Benjamin Pavard (FRA, 21 – Stuttgart)

Rodri (ESP, 21 – Villarreal)

Abel Ruiz (ESP, 17 – Barcelona)

Roland Sallai (HUN, 20 – APOEL)

Jadon Sancho (ENG, 17 – Dortmund)

Malang Sarr (FRA, 18 – Nice)

Ryan Sessegnon (ENG, 17 – Fulham)

Volodymyr Shepelev (UKR, 20 – Dynamo Kyiv)

Milan Škriniar (SVK, 22 – Inter Milan)

Manor Solomon (ISR, 18 – Maccabi Petach-Tikva)

Mile Svilar (BEL, 18 – Benfica)

De enige 'landgenoot' in de lijst. Mile Svilar dwong deze zomer een transfer af van Anderlecht naar de Portugese topclub Benfica. Daar speelde hij dit seizoen al 9 wedstrijden, waarvan 3 in de Champions League. Svilar doorliep de Belgische nationale jeugdelftallen, maar heeft ondertussen voor Servië gekozen.