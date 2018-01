Club sleept punt uit de brand tegen Antwerp

Club Brugge heeft in extremis een punt uit de brand gesleept tegen Antwerp. The Great Old stond bijna de volledige wedstrijd 2-0 voor, maar in een onwaarschijnlijke slotfase maakte de competitieleider nog twee doelpunten. Ruud Vormer tekende voor de 2-2 gelijkmaker in de 93e minuut.

Aan sfeer op de Bosuil was er geen gebrek voor één van de grootste risicowedstrijden van het seizoen. Vooraf liepen Antwerp-supporters nog met een spandoek rond waarop te lezen stond "dood aan FCB". In de wedstrijd zelf was een potig en goed georganiseerd Antwerp de betere ploeg in de beginfase. Halverwege de eerste helft kwam the Great Old ook op voorsprong toen verdediger Borges profiteerde van geharrewar in de Brugse defensie.

Club kreeg geen voet aan de grond op de Bosuil, maar kort voor de rust kreeg het toch een uitstekende kans. Met een gelukje kwam Vormer oog in oog met Bolat, maar de Antwerp-keeper kon het schot van de Nederlander nog in hoekschop werken. Aan de overkant was het wel raak. Van Damme leverde een uitstekende voorzet af en William Owusu kopte de 2-0 onhoudbaar binnen.

Ook na de pauze kwam Club Brugge niet in z'n spel. Antwerp kon de wedstrijd rustig controleren al mocht het blij zijn dat een handsbal van Jelle Van Damme niet gefloten werd door ref Delferière.

Onwaarschijnlijk slot

Bij Antwerp kregen Owusu en Haroun nog enkele uitstekende kansen op 3-0, maar de bal ging er telkens niet in. Iets wat ze zich zouden beklagen want een goal van debutant Tomecak luidde een spectaculaire ommekeer in voor Club Brugge. In minuut 93 viel de bal plots voor de vrijstande Vormer en die tikte - al dan niet vanuit buitenspel - de 2-2 binnen. Club vermijdt zo in extremis z'n derde competitienederlaag van het seizoen.