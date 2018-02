Club pakt punt bij Standard: 1-1

Club Brugge heeft zondagavond 1-1 gelijk gespeeld op bezoek bij Standard. Carcela bracht de Rouches op voorsprong, Dennis maakte achttien minuten voor tijd gelijk. Voor competitieleider Club Brugge is het al het vierde gelijkspel op rij, het pakt zo vier op vijftien. Standard mist de kans om in de top zes te komen.

In een gesloten eerste helft was het een sterke Carcela die toch een gaatje wist te vinden. Standard mocht zo gaan rusten met de voorsprong, Club Brugge moest in de tweede helft op zoek naar meer inspiratie. Die vond het ook en Dennis maakte achttien minuten voor tijd gelijk. In het slot van de match gingen beide teams nog op zoek naar de winning goal, maar die kwam er niet.