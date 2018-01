Club overklast Charleroi: 5-1

Club Brugge maakte dinsdagavond opnieuw indruk. Het overklaste Charleroi in de kwartfinale van de Beker van België met 5-1 en plaatste zich zo voor de halve finales. Daarin wacht Standard.

Club begon dominant aan de wedstrijd en kwam al vroeg op voorsprong via Vanaken. Niet veel later maakte Mechele er 2-0 van. Nog even werd het spannend met de aansluitingstreffer van Charleroi, maar nadien schakelde blauw-zwart een versnelling hoger. Mechele maakte zijn tweede van de avond en Wesley zette de 4-1 op het scorebord.

Alle middelen zijn goed om te scoren! @VanakenHans pic.twitter.com/eevI6wbxjI — Play Sports (@playsports) 16 januari 2018

Na de rust behield Club Brugge de controle over de wedstrijd. Vanaken maakte er uiteindelijk 5-1 van en zo plaatst Club zich met overmacht voor de halve finales van de beker.

We spelen een spel vandaag! Zoek de 3 verschillen! @ClubBrugge pic.twitter.com/YucGY5UlsG — Play Sports (@playsports) 17 januari 2018

Genk van 12 naar 7

Ook in de competitie stond er een inhaalwedstrijd op het programma. Daarin won Racing Genk met 1-2 op bezoek bij KV Oostende. Thomas Buffel zorgde voor het winnende doelpunt in de toegevoegde tijd. In de stand springt Genk van de twaalfde naar de zevende plaats. Het staat nu op twee punten van de top zes.