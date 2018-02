Club niet voorbij Waasland (1-1)

Leider Club Brugge is op het veld van Waasland-Beveren niet verder geraakt dan een 1-1 gelijkspel. In de slotminuten zorgde een eigen doelpunt van Jordy Clasie nog voor Brugs puntenverlies.

De Bruggelingen vergroten in de tussenstand hun voorsprong op eerste achtervolger Charleroi voorlopig tot 12 punten. Waasland-Beveren blijft intussen in de running voor play-off I. Het telt als achtste drie punten achterstand op nummer zes Antwerp.

Waasland-Beveren begon in eigen huis het best aan de partij. Pogingen van Jans en Boljevic deden Club Brugge naar adem happen. Blauw-zwart reageerde via een scrimmage voor doel die door Dennis niet kon worden afgewerkt, maar de beste mogelijkheden bleven voor de thuisploeg. In het slot van de eerste helft kregen de troepen van Sven Vermant een strafschop na een fout van Scholz op Thelin in de zestien. De Zweed zette zich zelf achter de elfmeter, maar zag Club-doelman Vermeer de juiste hoek uitkiezen.

Na rust viel er aanvankelijk veel minder te beleven. Kansen waren schaars en Ivan Leko zag zich genoodzaakt Gouden Schoen Ruud Vormer - die rust had gekregen na een vermoeiende week - van de bank te halen. Club Brugge kreeg meer overwicht en kwam na 73 minuten op voorsprong. De bezoekers kregen een strafschop na een fout van Caufriez op Dennis en Vanaken miste niet vanaf de stip: 0-1. De Bruggelingen kregen nadien de kansen de score verder uit te breiden, maar zowel Dennis als Nakamba kwamen Roef op hun weg tegen. En dat brak de bezoekers in het slot zuur op. Clasie werkte in de toegevoegde tijd een schot van Demir ongelukkig in eigen doel. Die 1-1 bleef op het bord staan.