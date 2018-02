Club moet Clasie missen tegen Genk

Club Brugge-speler Jordy Clasie is geblesseerd uitgevallen voor de match tegen Racing Genk. De Nederlander had al enkele weken last van de adductoren en krijg rust. De leider moet het zaterdag ook zonder Benoît Poulain en Jelle Vossen stellen.

“Jordy is een belangrijke speler voor ons, maar hij heeft nood aan rust. Het zal dus aan iemand anders zijn om kansen te grijpen”, begint Club-coach Ivan Leko. Na een twee op zes probeert de competitieleider nog eens met een zege aan te knopen. “Het wordt een moeilijke wedstrijd, want Racing Genk heeft een ploeg met de kwaliteiten om kampioen te spelen.”

Zaterdag ontmoet Leko zijn ex-ploegmaat en Genk-trainer Philippe Clement. “Hij heeft resultaten en stabiliteit gebracht in Genk. Philippe behoort tot een nieuwe generatie van trainers, die jong en ambitieus zijn.”

Zaak-Deschacht

Over de omstandigheden bij Anderlecht wilde Leko niet veel kwijt. “Het is normaal dat een speler die mentaal niet klaar is, uit de selectie gezet wordt. En of dat dan de B-,C- of F-kern is, maakt niet uit.”