Club haalt Tomecak weg bij KV Mechelen

Club Brugge heeft een nieuwe rechtsachter. Blauw-zwart haalt Ivan Tomecak weg bij KV Mechelen. De Kroaat tekent in Brugge een contract voor drie en een half jaar.

Tomecak streek deze zomer neer in Mechelen waar hij na een korte aanpassingsperiode zijn plek veroverde in de basisploeg. In het verleden speelde de Kroaat onder meer voor Dinamo Zagreb en Dnipro Dnipropetrovsk.

De 28-jarige Tomecak heeft maandagavond afscheid genomen van zijn ploegmaats bij KV Mechelen en reist vandaag door van Lepe naar Sotogrande. Daar zal hij kennis maken met zijn nieuwe collega’s bij Club Brugge.