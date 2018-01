Club haalt ook Scholz binnen

De transfer hing al een tijdje in de lucht, maar is nu helemaal definitief: Club Brugge haalt Alexander Scholz weg bij Standard. De Deense verdediger tekent een contract voor drie en een half jaar bij blauw-zwart.

Scholz stuurde zelf al een tijd aan op een vertrek bij Standard en Club Brugge was meteen kandidaat-overnemer. De Deen is blij met zijn transfer: “Ik ben al vijf jaar in Brugge en heb dus vanop de eerste rij kunnen zien dat Club Brugge een geweldige club is. Ik ken ook al enkele spelers. Deze kans wou ik met beide handen grijpen.”

Twee verdedigers op één dag

Eerder op de dag versterkte blauw-zwart zich al met de Kroatische verdediger Matej Mitrovic. Club huurt hem tot het einde van het seizoen van Besiktas en bedong ook een aankoopoptie.