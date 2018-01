Club Brugge strikt Afrikaans toptalent

Club Brugge heeft zich versterkt met het Afrikaanse toptalent Krepin Diatta. De 18-jarige Senegalees wordt weggeplukt bij het Noorse Sarpsborg en wordt waarschijnlijk meteen uitgeleend aan KV Mechelen. Het was makelaar Mogi Bayat die het nieuws bekend maakte via Twitter.

Op zijn website laat Club Brugge weten dat de aanvaller een contract van 4,5 jaar tekent bij Blauw-Zwart. Over een verhuur aan KV Mechelen wordt er nog niet gesproken. " Bij de Noorse Eersteklasser deed Diatta het dit seizoen uitstekend, ondermeer met een hattrick in de bekercompetitie. Diatta is ook Senegalees international, bij de U20 scoorde hij 7 doelpunten in 19 wedstrijden. Tijdens de Africa Cup of Nations U20 in Zambia werd Diatta verkozen als één van de elf beste spelers. De aanvaller is ook één van de drie genomineerden voor de trofee van Afrikaanse Belofte van het jaar 2017, een prijs die zaterdag wordt uitgereikt", klinkt het op de website van Club Brugge.

Et enfin, en direct de Dakar, félicitations @ClubBrugge pour le transfert du Petit prodige pic.twitter.com/39NVSF6HJu — Mogi Bayat (@BayatMogi) 3 januari 2018

Het was bovendien een drukke dag voor makelaar Mogi Bayat. Zo regelde hij nog drie andere transfers. Hamdi Harbaoui (Anderlecht) en Damien Marq (AA Gent) trekken naar Zulte Waregem, terwijl Clement Tainmont (KV Mechelen) de overgang maakt naar KV Mechelen.