Club Brugge op stage vertrokken

Competitieleider Club Brugge is donderdagochtend vertrokken richting Sotogrande. In het zuiden van Spanje bereidt blauw-zwart zich voor op de tweede helft van het seizoen. Trainer Ivan Leko neemt 25 spelers mee. Ludovic Butelle en Helibelton Palacios zijn daar niet bij. De Franse doelman is terug naar zijn vorige club Angers, terwijl Palacios in gesprek is met verschillende ploegen.

Bedankt voor de goede ontvangst zo vroeg 's morgens, @FlyingBrussels#MissionSotogrande pic.twitter.com/nA6wW5eOdc — Club Brugge KV (@ClubBrugge) 4 januari 2018

De selectie: