Clement verliest eerste match met Genk

Phillipe Clement heeft z'n eerste match als hoofdtrainer van Racing Genk verloren. KV Kortrijk won in de Luminus Arena met 2-3 dankzij een doelpunt van Teddy Chevalier in de slotseconden. Genk eindigde de match met tien na rood voor Aidoo.

Genk kwam in de 11e minuut op achterstand door een owngoal van Jakub Brabec. Marcus Ingvartsen trapte in de 53e minuut vanop de penaltystip de gelijkmaker binnen. In de 65e minuut moest Genk met tien voort, na een tweede geel voor Joseph Aidoo. Twee minuten later zette Teddy Chevalier Kortrijk weer op voorsprong. Thomas Buffel maakte er met een pareltje 2-2 van. Genk ging nog op zoek naar meer, maar kreeg een koude douche toen Chevalier diep in blessuretijd zijn tweede van de avond scoorde.

In de stand blijft Genk met 24 punten tiende, Kortrijk klimt met 23 punten van de veertiende naar de elfde plaats op.